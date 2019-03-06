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Fransa'da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa'da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

06 Mart 2019 Çarşamba 09:42
Fransa'da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa'da yaşayan İngiliz vatandaşları bir süre araçlarını kullanamayabilir. Fransız yetkililer Brexit konusu netliğe kavuşana kadar İngilizlerin Fransız sürücü ehliyetleri için yaptıkları başvuruların dondurulduğunu ve İngiliz sürücü ehliyetlerinin Fransız ehliyetleriyle değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Duyuru, Nantes şehrinde başvuruların değerlendirildiği merkez olan Loire-Atlantique'in web sitesinden yapıldı. Sitede "Brexit koşulları netleşene kadar ehliyet başvurularında sabırlı olmanızı rica ediyoruz" ifadesi bulunuyor. Fransa İngilizlere ait tarihi geçmiş veya çalınmış ehliyetleri vermeye devam ediyor ancak yeni başvuruların tamamı askıya alındı.

Bununla birlikte hali hazırda İngiliz ehliyeti ile aracını sürmeye devam eden kişiler 29 Mart'a kadar bunu yapabilecekler ancak eğer o tarihe kadar Fransız ehliyeti almamışlar ise 30 Mart itibari ile ne olacağı tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle İngiliz hükümeti vatandaşlarına 29 Mart tarihinden önce ve mümkün olan en kısa zamanda bulundukları ülkelerin ehliyetlerini almaları çağrısında bulunmuştu.

Bu durum AB ülkelerinde yaşayan İngilizler bakımından yakın gelecekte duyacakları kötü haberler için adeta bir işaret fişeği oldu. Şimdi birçok İngiliz vatandaşı oturum izinlerine ilişkin durumun ne olacağını merak ediyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkması anlamına gelen Brexit'in gerçekleşmesine yalnızca birkaç hafta kaldı ve taraflar arasında ayrılık sonrası ilişkiler için hala bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

Anahtar Kelimeler:
Fransa Brexit
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