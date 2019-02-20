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"Fransa'da Yahudilere yönelik saldırılara karşı yasalar ağırlaşacak"

"Fransa'da Yahudilere yönelik saldırılara karşı yasalar ağırlaşacak"

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:19
"Fransa'da Yahudilere yönelik saldırılara karşı yasalar ağırlaşacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yahudi mezarlarına yönelik saldırılara sahne olan Strazburg yakınlarındaki Quatzenhiem köyünü ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Fransa'da son dönemde Yahudi toplumunu hedef alan eylemlerle ilgili yasal önlemler alınacağı ve cezai yaptırımların ağırlaştırılacağı mesajı verdi.

Macron ayrıca, Qatzenhiem'deki Yahudi köy mezarlığında yaklaşık 90 taşa gamalı haç çizilmesi olayını gerçekleştirenlerin "Cumhuriyet'e layık olmadıklarını" ve "cumhuriyetin kendilerini cezalandıracağını" belirtti.

Durumun kendisinde yarattığı "utanç" ve "kararlılığın" altını çizen Fransız lider, "Fransız Yahudileri savunacak olan kendileri değil, Cumhuriyet'tir." dedi. Antisemitizme karşı verecekleri mücadelenin antisiyonizmi (İsrail devleti karşıtlığını) kapsamayacağını söyleyen cumhurbaşkanı, bazı milletvekillerinin siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması için yaptıkları kanun teklifi girişimine karşı olduğunu belirtti.

Fransa'da Yahudi azınlığa karşı son dönemde artan saldırılar Fransız siyasi partileri de harekete geçirdi. On dört parti antisemitizme karşı birlik yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte hükümeti Başbakan Edouard Philippe ve bakanlar temsil etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Paris'teki Shoah Anıtı'nı ziyaret etti. Fransız lider Çarşamba günüyse Fransa Yahudi Kurumları Temsilciler Konseyi'nin (CRIF) düzenleyeceği yemeğe katılacak.

Yürüyüşe aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin katılmaması dikkat çekti. Marine Le Pen'in lideri olduğu parti ayrıca bir yürüyüş organize edileceğini duyururken Fransa'daki antisemitizm olaylarının temel sebebinin "kökten dincilik" olduğunu iddia etti.

2018'de Yahudilere yönelik saldırılarda rekor artış
Fransız İçişleri Bakanlığı'na göre Yahudi toplumunu hedef alan saldırılar 2018'de 500'e ulaşarak 2017'ye oranla yüzde 74 arttı. Son günlerdeyse Sarı Yelekliler protestolarında Fransız filozof Alain Finkielkraut'un hedef alınması ve ülkenin kadın hakları konusundaki sembollerinden Simone Veil'in resimlerine gamalı haç çizilmesi ülkede büyük tepki toplamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Yahudilere Saldırı
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