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Fransa'da Son 24 Saatte 3 Bin 82 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

01 Eylül 2020 Salı 11:07
Fransa'da Son 24 Saatte 3 Bin 82 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 82 vaka görüldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı birkaç gün aradan sonra ilk kez 5 binin altında seyretti.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.

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Kovid-19 nedeniyle 409'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 582 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu. 
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürüyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 olarak belirlendi.    
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 11:32
Anahtar Kelimeler:
Halk Sağlığı Kurumu
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