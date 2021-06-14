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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 covid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:35
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 covid-19 vakası kaydedildi
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Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 13 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 420'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 855 artışla 5 milyon 740 bin 665'e yükseldi. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,6'ya düştü.

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Hastanelerde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 480 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılar Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana covid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 252 bin 980'e ulaştı, bunlardan 15 milyon 759 bin 420'sine ikinci doz uygulandı.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 10:10
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