Fransa'da Sarkozy Döneminin İçişleri Bakanı Gueant'a Yolsuzluktan Hapis Cezası

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Claude Gueant, seçim kampanyasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 12'si tecilli 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Nanterre Mahkemesi, 2012 genel seçim sürecinde kampanyasında yolsuzluk yapmaktan yargılanan Gueant'a 18 ay hapis, 30 bin avro para cezası verdi.

Mahkemeye gelmeyen ve cezasının 12 ayı tecil edilen eski İçişleri Bakanı, cezasının kalan 6 ayını elektronik kelepçe ile evinde geçirecek.

Gueant'ın avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Sarkozy'nin en yakın adamlarından olan ve 2017'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme" gerekçesiyle 1 yılı tecilli 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılan Gueant, aldığı para cezasının ödemesini yapmadığı için aralıkta Sante Hapishanesi'ne gönderilmişti.

Avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği Gueant, şubatta hapishaneden çıkarılarak hastaneye yatırılmıştı.