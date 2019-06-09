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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

09 Haziran 2019 Pazar 07:43
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 30’uncu haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.
Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 30’uncu haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.
Eylemciler, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'den Bobigny'ye kadar yürüdü. Polise taş ve şişe atan göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. 
Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.
Cote-d'or Valiliğinden yapılan açıklamada, Dijon kentinde düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin yaralandığı bildirildi.

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Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Gösteride 5'i polis, 9 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere ülke genelinde 10 bin 300 kişi katıldı, sarı yeleklilere göre ise bu rakam 19 bin 654 oldu.
Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

 

Son Güncelleme: 09.06.2019 10:45
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı Yelekliler
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