Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?

Fransa’da bir dizi sarı yelekli protestocunun, son gösteriler sırasında veya internet üzerinden Yahudi düşmanı ve ırkçı açıklamalar yapması, bu grup içindeki görüş ayrılıklarının da giderek arttığı yorumuna yol açıyor.

Sarı Yelekliler'in cumartesi günkü eylemleri esnasında bir grup gösterici, ünlü Fransız Düşünür Alain Finkielkraut’a "Pis Siyonist", "Pis ırk", "Fransa bizimdir", ve "Halk seni cezalandıracak" gibi sözlerle taciz etti. Ardından pazar günkü gösteride ise grubun eski liderlerinden Ingrid Levavasseur yine bir grup Sarı Yelekli'nin sözlü hakaretine uğradı ve katıldığı yürüyüş kortejinden çıkmaya zorlandı.

Eski lider kortejden atıldı

Hemşire Levavasseur, daha önce Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler'in liste başı olarak yarışacağını açıklamış, ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini bildirmişti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri üçüncü ayını doldururken, basında çıkan haberlerde, farklı sosyal kesimlerden gelenbu kişilerin arasındaki bölünmenin de giderek arttığı yorumu yapılıyor.

Halk desteği azalıyor

Son dönemde Sarı Yelekliler'in eylemlerinde şiddetin artması, anketlerde bu gruba yönelik halk desteğinin de giderek düştüğünü gösteriyor. Anketlere göre, son iki ayda harekete olan halk desteği yüzde 68’den yüzde 53’e geriledi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bugün yaptığı açıklamada, gösterilerde, Ulusal Meclisin ve bakanlıkların hedef alındığını hatırlatarak, Sarı Yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sonlanması gerektiğini kaydetti.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Gösteriler ülke ekonomisine derinden zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon euro oldu. Eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar ise 2 milyar euroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar euro zarar etti.