Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101729
ALTIN
226.274
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8557
EURO
5.9989
Akacan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak
AKACAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ HUZURUNDA...
Girne’de ev yangını
GİRNE’DE EV YANGINI
Odeh tutuksuz yargılanacak
ODEH TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki turist tutuksuz yargılanacak
İKİ TURİST TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi bölünüyor mu ?

Fransa’da bir dizi sarı yelekli protestocunun, son gösteriler sırasında veya internet üzerinden Yahudi düşmanı ve ırkçı açıklamalar yapması, bu grup içindeki görüş ayrılıklarının da giderek arttığı yorumuna yol açıyor.

Sarı Yelekliler'in cumartesi günkü eylemleri esnasında bir grup gösterici, ünlü Fransız Düşünür Alain Finkielkraut’a "Pis Siyonist", "Pis ırk", "Fransa bizimdir", ve "Halk seni cezalandıracak" gibi sözlerle taciz etti. Ardından pazar günkü gösteride ise grubun eski liderlerinden Ingrid Levavasseur yine bir grup Sarı Yelekli'nin sözlü hakaretine uğradı ve katıldığı yürüyüş kortejinden çıkmaya zorlandı.

Eski lider kortejden atıldı
Hemşire Levavasseur, daha önce Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler'in liste başı olarak yarışacağını açıklamış, ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini bildirmişti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri üçüncü ayını doldururken, basında çıkan haberlerde, farklı sosyal kesimlerden gelenbu kişilerin arasındaki bölünmenin de giderek arttığı yorumu yapılıyor.

Halk desteği azalıyor
Son dönemde Sarı Yelekliler'in eylemlerinde şiddetin artması, anketlerde bu gruba yönelik halk desteğinin de giderek düştüğünü gösteriyor. Anketlere göre, son iki ayda harekete olan halk desteği yüzde 68’den yüzde 53’e geriledi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bugün yaptığı açıklamada, gösterilerde, Ulusal Meclisin ve bakanlıkların hedef alındığını hatırlatarak, Sarı Yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sonlanması gerektiğini kaydetti.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Gösteriler ülke ekonomisine derinden zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon euro oldu. Eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar ise 2 milyar euroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar euro zarar etti.

Anahtar Kelimeler:
Sarı Yelekliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
İdlib'de bombalı araç saldırısı: En az 15 kişi öldü
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
Esad: "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı ABD'nin paralı bir askeri"
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu
İngiltere'de nüfusun yüzde 7'si vegan oldu
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı
Otomobilde mahsur kalan bebeği oto hırsızı mahkumlar kurtardı
İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti
İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti
Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
Mescid-i Aksa'nın Kapıları Yeniden Açıldı
Suudi Arabistan Hapishanelerindeki Alimlerden Açlık Grevi
Suudi Arabistan Hapishanelerindeki Alimlerden Açlık Grevi
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu
Avrupalı Bakanlardan Trump'ın Sözlerine Tepki
Avrupalı Bakanlardan Trump'ın Sözlerine Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim