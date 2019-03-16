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Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerin 18. haftasında polisle çatıştı

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerin 18. haftasında polisle çatıştı

16 Mart 2019 Cumartesi 14:11
Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerin 18. haftasında polisle çatıştı

Fransa'da hayat pahalılığı ve yükselen yakıt fiyatlarından dolayı 18 haftadır protestolarına devam eden Sarı Yelekliler başkent Paris'te güvenlik güçleri ile çatıştı. Başkentin Champs Ellysees Caddesi'nde yürüyüşe geçen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.

Yaşanan arbedede ilk açıklamalara göre 20 kişi gözaltına alındı.

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajda, "Hiç şüphe kalmadı: Şiddet çağrısında bulunuyorlar ve Paris'te kaos oluşturmaya çalışıyorlar." dedi. Castaner, 'kabul edilemez saldırılar' olarak değerlendirdiği gösteriler için polisi sert tepki vermeye davet etti.

Akaryakıt zamlarıyla fitili ateşlenen gösteriler hükümetin bazı geri adımlar atması ve farklı platformlarda diyalog kanalları oluşturmasıyla şiddetini azaltmıştı ama göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istemeye devam ediyor.

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Sarı Yelekliler 18.hafta
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