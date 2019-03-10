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Fransa'da Sarı Yelekliler, gösterilerin 17'inci haftasında sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler, gösterilerin 17'inci haftasında sokaklarda

10 Mart 2019 Pazar 07:59
Fransa'da Sarı Yelekliler, gösterilerin 17'inci haftasında sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, 17'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Başkent Paris'teki gösterilerde, kentin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, Lüksemburg Bahçesi'ne kadar yürüdü.Eylemciler Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda da eylem yaptı. Havaalanı içerisinde yürüyen göstericiler, "Macron istifa" sloganları attı ve havaalanını özelleştirmek isteyen hükümete tepki gösterdi.

Bir grup eylemci de Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda toplandı.Emniyet güçleri, Champs-Elysees Caddesi'nde taş ve şişe atan eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemlerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan, Nantes kentindeki eylemde de polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanırken, 2 kişi gözaltına alındı.Quimper'deki eylemde de polis, şişe ve yumurta atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Besançon'da yapılan eylemde göstericiler, polisin biber gazı kullanmamasını istedi.

Ülkenin doğusundaki Phalsbourg Belediyesi de Avrupa Konseyi'nin çağrısı üzerine, polisin semtte düzenlenen gösteride biber gazı kullanmasını yasakladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere, 28 bin 600 kişi katıldı. Geçen haftaki eylemlerde ülke çapında 39 bin 300 kişi yer almıştı.Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme: 10.03.2019 09:01
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı Yelekliler
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