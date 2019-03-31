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Fransa'da Sarı Yelekliler 20'nci kez sokağa indi

Fransa'da Sarı Yelekliler 20'nci kez sokağa indi

31 Mart 2019 Pazar 08:12
Fransa'da Sarı Yelekliler 20'nci kez sokağa indi

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto eden 'Sarı Yelekliler' ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekliler'in gösterileri, 20'nci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlendi.

Başkent Paris'te, Gare de l'Est tren garının önünde buluşan göstericiler, Louvre Müzesi'nden geçerek Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, meydanda şişe atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde eylem yapması yasaklandı. Polis, eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Paris'teki gösteride 32 kişinin gözaltına alındığı, Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem yapmaya çalışan 21 kişiye para cezası verildiği açıklandı.

Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, Avignon ve Rouen şehirlerinin merkezlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

Avignon'da kent merkezinin dışında düzenlenen gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 2 kişi hafif yaralandı.

Montpellier'de 2 polisin yaralandığı gösteride 8 kişi gözaltına alındı. Bordeaux'daki eylemde de olaylar çıktı. Toulouse'daki protestoda çıkan olaylarda ise 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapında bugün düzenlenen gösterilere, Paris'te 4 bin olmak üzere 33 bin 700 kişi katıldı.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sarı Yelekliler
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