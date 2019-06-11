Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi

Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz araç kullanan bir gencin, polis kovalamacasından kaçarken aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki Türk çocuğu Bünyamin Aslan yaşamını yitirdi. Kuzeni, 7 yaşındaki Samet Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Polis, kazadan sonra kaçan ve kimliği tespit edilen 20 yaşındaki gencin yakalanması için fotoğraflarını yayınlandı. Bünyamin ve Samet'in uğradığı talihsiz kaza karşısında büyük üzüntüye boğulan kent sakinleri ise kaza yerini çiçek ve oyuncaklarla donattı.

Kaza 9 Haziran pazar günü yerel saatle 17:00 sularında meydana geldi. Aracın otobüslere ayrılmış özel şeritten hızla geçtiği ve iki kuzene bir fast-food dükkanından çıkarken çarptığı öğrenildi.

Kazada, 10 yaşındaki Bünyamin Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, araç ile arkadaki garaj kepenkleri arasında sıkışan 7 yaşındaki Samet Aslan ise ağır yaralı olarak Brest Hastanesi'ne kaldırıldı. Üçüncü kuzen ise kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Çocukları ezdiğini gören sürücü aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Ancak bir kaç metre sonra aracı terkederek, araçta bulunan ve kız arkadaşı olduğu belirlenen kişiyle, olay yerinden koşarak kaçtı.

Kazada yaşamını yitiren Bünyamin Aslan için, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Lorient kentinde bir cenaze töreni düzenlenecek. Bünyamin'in naaşı, cenaze töreninin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Bünyamin için Lorient camisinin önünden başlayan bir sessiz yürüyüş de düzenlenecek.

POLİS ZANLININ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Kaçak zanlının peşine düşen Lorient polisi, zanlı ve olay anında araçta bulunan kız arkadaşının fotoğrafları ile görgü tanıklarının polisi araması için bir telefon numarası yayınladı. Haber kanalları da polisin yayınladığı fotoğraf ve telefon numarasını, gün boyunca bültenlerinde gösterdi.

Zanlının, bölge polisi tarafından "çok iyi" bilinen ve 'ehliyetsiz araba kullanma' dahil poliste küçük suçlardan sabıkası bulunan 20 yaşındaki, 1.80 boyundaki Killian adlı genç olduğu belirlendi. Killian'ın sürücü kursuna kayıt olmasına rağmen bir türlü ehliyetini alamadığı ve olay günü annesinin arabasını kullandığı ortaya çıktı.