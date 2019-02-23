Fransa'da oturum almak isteyen göçmenlerin bitmeyen kuyruğu

Fransa resmi rakamlara göre yaklaşık 6 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Oturum izni almak veya uzatmak için göçmenler valiliklere başvurmakla yükümlü. Bu zorunluluk beraberinde kalınca bir dosya, bürokratik işlemler ve valilik binalarının önünde uzun kuyruklar getiriyor.

Fransa'nın Lyon kentindeyiz. Saat sabahın 6'sı. Hava sadece 7 derece. Valilik binasının önünde geceden sıraya girip numara bekleyen göçmenlere mikrofon uzattık. Açılış saati 9:00 olan gişe için gece yarısından itibaren kuyruktaki bu kişiler, Fransız yetkililerin duyarsızlığından şikayetçi.

Valiliklerin verdiği az sayıda sıra numarası hızla tükeniyor. Bazı göçmenler kuyrukta saatlerce beklemelerine rağmen işlerini halledemeden gitmek zorunda kalıyor. Bu durum karşısında onlar için tek çare ertesi gün erkenden gelip sırada yerini almak.

Valiliğin kapılarının açılmasına saatler kala yüzlerce kişi kuyrukta bekliyor. En önde de Cezayir asıllı bir göçmen. 1972'den beri Fransa'da yaşadığını ifade eden bu kişi, gece saat 12'den beri kuyrukta. Az sayıdaki sıra numarasından dolayı sabah beşte gelerek risk almak istememiş.

Onunla konuştuğumuzda bekleyişinin sekizinci saatini dolduruyor ve gecenin ayazında her yerinin ağrıdığını söylüyor. Ama her şeye rağmen, Cezayirli, "Yerimden kımıldamak istemiyorum, çünkü beklemekten başka çaremiz yok." diyor ellerini ovuşturarak.

Sekiz yıldır Fransa'da yaşadığını ifade eden Lübnanlı bir genç, sabahın erken saatinde valilik binasının önünde sıraya girmiş. Daha önce 4 kez geldiğini, ama içeriye girmek için sıra numarası alamadığını söyleyen genç bu durumdan oldukça şikayetçi. "Beş dakikalık bir işlem için iş yerinden izin almak zorundayız, burada saatlerce beklemek bizi yıpratıyor." diye yakınıyor.

Lübnanlı göçmenin tek isteği Fransız yetkililerin yabancıların daha iyi koşullarda ağırlanması için gerekli değişikleri yapması.

Bir Fransız ile evlenerek ülkeye yerleştiğini anlatan Çinli bir kadın, sıraya girmek için sabah 4'te kalktığını söyledi. Her üç ayda bir buraya gelmek zorunda olduğunu belirten kadın, kuyrukta geçirdiği günlerinin maaşından kesildiğini ifade ediyor. Fransa'ya yasal yollarla geldiğini vurgulayan Çinli kadın, "Ben sığınmacı değilim, umarım Fransız yasaları yabancılar için daha adil olur" diye konuştu.

Fransa'ya öğrenci olarak geldiğini söyleyen bir diğer genç kız ise oturum kartını çaldırmasından dolayı kuyrukta. Altı yıldır Fransa'da yaşayan öğrenci, oturum iznini uzatmak için her yıl valilik binasının önünde beklemekten yorulduğunu söyledi.

Çinli öğrenci, "Burada beklerken her zaman bir belirsizliğin olması beni en çok yıpratan şey" diyor.