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Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı

Fransa’nın güneyindeki Aude ilinde çok sayıda orman yangınının çıktığı, müdahalede bulunan yangın söndürme ekiplerinden 5 itfaiyecinin yaralandığı açıklandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20
Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı

İspanya sınırındaki Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Durban semti yakınlarında çıkan yangın fazla yayılmadan kontrol altına alındı ancak Bizanet yakınlarındaki 60 hektarlık alana yayılan yangın halen söndürülemedi.

Yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Rüzgarın yönünün değişmesi bekleniyor

5 uçak ve 2 helikopter ile 450 itfaiyeci, Aude sınırlarındaki 4 noktada çıkan yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Yetkililer, yangına müdahaleyi zorlaştıran hava koşulları ve rüzgarın yönünün yarın akşam değişmesinin beklendiğini duyurdu.

Bölgenin Peyriac-de-Mec semti yakınlarında bu akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle İspanya'ya giden A9 otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Orman Yangınları
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