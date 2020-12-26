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Fransa'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü görüldü

Fransa'da, İngiltere'den gelen bir kişide koronavirüsün daha bulaşıcı türü tespit edildi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:24
Fransa'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü görüldü
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Londra'dan 19 Aralık'ta Tours kentine gelen bir Fransız'da COVID-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Kişi, semptom göstermemesine rağmen karantinaya alındı ve bu kişiyle temaslıların tespit edilmesi için çalışmalara başlandı.

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Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke İngiltere ile seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FransaMutasyona Uğrayan Koronavirüs
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