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Fransa'da Kovid-19 Vaka Sayısı Günlük 16 Bini Aşarak Rekor Kırdı

İngiltere’nin ardından Fransa’da da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı, salgının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka tespit edildi.

25 Eylül 2020 Cuma 08:57
Fransa'da Kovid-19 Vaka Sayısı Günlük 16 Bini Aşarak Rekor Kırdı
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 İngiltere’nin ardından Fransa’da da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı, salgının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 96 artışla 497 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

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Hastanelerde 1048'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 31 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 431 artışla 94 bin 413'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Paris Hastaneler Grubundan yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20'sinin erteleneceği belirtildi.

Fransa'da son olarak 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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Son Güncelleme: 25.09.2020 09:26
Anahtar Kelimeler:
Fransa Halk Sağlığı Kurumu
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