Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

SALGINDAN ETKİLENENLERİN SAYISI 191'E ÇIKTI

Fransa'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü JeromeSalomon, düzenlediği basın toplantısında, başkent Paris'in yaklaşık 94 kilometre kuzeyindeki Compiegne kentinde 89 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kovid-19'a yakalananların sayısının da 130'dan 191'e çıktığını ifade eden Salomon, bunlardan 38'inin virüsün görüldüğü ülkelerden Fransa'ya geldiğini söyledi.

Fransız basınındaki haberlere göre, salgından etkilenenler arasında Crepy-en-Valois Belediye Başkanı BrunoFortier de bulunuyor.

Salgın nedeniyle daha önce 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu arada, Oise Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Louis le Franc'ın tedbir amacıyla karantinada tutulduğu bildirildi.

Paris'te 20-23 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Paris Kitap Fuarı'nın da iptal edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, salgın nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etmişti.

Kovid-19 nedeniyle Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirilmişti.