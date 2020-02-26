Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

FRANSA'DA 2, HIRVATİSTAN'DA 1 VE İSPANYA'DA 6 YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASI DAHA TESPİT EDİLDİ

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü JeromesSalomon, düzenlediği basın toplantısında ülkede iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan 55 yaşındaki bir erkeğin Amiens'daki bir hastanede karantina altında tutulduğunu ve durumunun ağır olduğunu ifade eden Salomon, 36 yaşındaki diğer hastanın ise İtalya’nın Lombardiya bölgesinden geldiğini ve Strazburg'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Salomon, Paris'teki PitieSalpetriere Hastanesi'nde tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin bu gece hayatını kaybettiğini bildirdi.

Böylece, 15 Şubat'ta 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirmesiyle Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

JeromeSalomon, dün yaptığı açıklamada, ülkede iki kişinin koronavirüse yakalandığını belirtmişti.

Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

HIRVATİSTAN'DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hırvatistan’da da koronavirüsü tespit edilenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hırvatistan Sağlık Bakanı ViliBeros, dün koronavirüsü testleri pozitif çıkan Hırvatistan vatandaşının kardeşinde de aynı tip virüse rastlandığını açıkladı.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 8'E ULAŞTI

İspanya'da yerel yönetimler tarafından açıklamaya göre, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 8'i buldu. Ülkede koronavirüse yakalananların, virüsün etkili olduğu İtalya'nın kuzeyinden geldiği belirtildi.

Tenerife'deki bir otelde 1000 kişi tedbir amacıyla karantinada tutulmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Çin, Güney Kore, Singapur, İran ve kuzey İtalya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada, "Yasaklanmasa da çok zorunlu değilse bu ülkelere gidilmemesi iyi olur." ifadesi kullanıldı.

KAZAKİSTAN, GÜNEY KORE VE İRAN'A UÇAK SEFERLERİNİ AZALTACAK

Kazakistan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore ve İran'a uçak seferlerini azaltacak.

Kazakistan Başhekimi JandarbekBekşin, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart itibarıyla Güney Kore'ye haftalık uçak seferlerinin 9'dan 3'e indirileceğini bildirdi.

Güney Kore'den Kazakistan vatandaşlarının 1 Mart'a kadar dönmesi gerektiğini ifade eden Bekşin, "Şu an amacımız mümkün olduğunca vatandaşlarımızı ülkeye getirmek." dedi.

Bekşin, mart ayı başı itibarıyla İran'a uçak seferlerinin de azaltılacağını kaydederek, bu ülkedeki 170 civarında vatandaşın da bu tarihten önce ülkeye dönmesi gerektiğini bildirdi.