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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.  

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.  

06 Mart 2020 Cuma 16:10
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
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Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.  
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 

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Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi. 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 06.03.2020 20:28
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