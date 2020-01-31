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Fransa'da Koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Fransa'da Koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

31 Ocak 2020 Cuma 08:24
Fransa'da Koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris'te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti.

Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi.

Fransa'da biri Bordeaux ve dördü Paris'te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti. 

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KORONAVİRÜS SALGINI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.


 

Son Güncelleme: 31.01.2020 11:41
Anahtar Kelimeler:
Fransada Koronavirüs
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