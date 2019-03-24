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Fransa'da kola kutusunun içinden fare çıktı

Fransa'da kola kutusunun içinden fare çıktı

24 Mart 2019 Pazar 08:28
Fransa'da kola kutusunun içinden fare çıktı

Paris'in doğusunda yer alan Seine-et-Marnais şehrinde bir adamın içtiği kola kutusundan fare çıktı.

Adının Damien olduğu öğrenilen 34 yaşındaki bilgisayar mühendisi öğle yemeğinde arkadaşıyla pizza ve kola sipariş etti. Pizzayı lokantada yiyen adam kolayı eve götürdü. Kolayı içerken herhangi bir tat farkı hissetmeyen adam, içeceğini bitirdiğinde kutunun içerisinde fareye benzer bir kemirgen patisi gördü.

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Parisien’e konuşan adam, "Hemen Coca-Cola'yı aradım ve 15 dakika kadar konuştuk. Şirket bana bir paket gönderdi ve kola kutusunu paketin içerisinde incelemek maksadıyla kendilerine tekrar geri yollamamı istedi. Ancak kutuyu yollamadım çünkü bu elimdeki tek kanıt." dedi. Damien kutuyu buz dolabında derin dondurucuda sakladığını söyledi.

Aynı zamanda karakola giden adam, polislerin şikayetini kabul etmediklerini ve olayı internet yoluyla çözmesi gerektiğini söylediklerini aktardı. Daha sonra doktoruyla görüşerek kan tahlili yaptıran adam, 21 gün müşahade altında olacağını, herhangi bir grip belirtisi olursa sıtma tehlikesi üzerine hastaneye kaldırılacağını ifade etti.

Pasteur Enstitüsü Ulusal Sıtma Merkezi Başkanı Doktor Picardeau her sene Fransa'da 600 sıtma vakası yaşandığını ve bir çoğunun da fare gibi kemirgenlerden insanlara geçtiğini söyledi.

Coca Cola firması 7 Mart tarihinde yaşanan olayı doğrulamazken, dolum esnasında kola kutusunun içerisine fare girmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Fransa Kola Kutusu Fare
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