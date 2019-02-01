Fransa'da Kanadalı turiste tecavüz eden iki polise 7 yıl hapis cezası

Fransa’nın başkenti Paris’te Kanadalı turist bir kadına tecavüz eden iki polise 7 yıl hapis cezası verildi.

Ülkeye turistik amaçla gelen Emily Spanton isimli Kanadalı kadın, 22 Aralık 2014 gecesi Paris’te 36 quai des Orfèvres adresindeki polis merkezine götürülerek cinsel saldırıya uğramıştı. Spanton o gece, Antoine Quirin ve Nicolas Redouane adlı iki polisin "alkollü olmasından faydalandığını" belirtmişti.

Paris Ağır Ceza Mahkemesi başhakimi Stéphane Duchemin, iki polisin Emily Spanton’a yönelik "grup tecavüzü" suçu işlemesi nedeniyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yargıya taşınan davada polisler kadının kendi rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Fakat dün görülen temyiz davasında bilirkişi raporlarıyla ve DNA testi sonuçlarıyla kadının cinsel saldırıya maruz kaldığına karar verildi.

Polislerin tecavüz suçunu reddetmesi üzerine Kanadalı kadının avukatı Sophie Obadia, "Fransa’da tecavüze uğrayan bir kadın kendini açıklamak zorunda bırakılmamalı. Yüce mahkeme müvekkilimin yalan söylemediğine karar kıldı." dedi.