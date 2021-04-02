banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Fransa'da kamuya açık alanlarda alkole yasak

Fransa'da, COVID-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirler Ulusal Mecliste onaylandı. Ülkede kamuya açık alanlarda alkol tüketmek yasaklandı.

02 Nisan 2021 Cuma 09:10
Fransa'da kamuya açık alanlarda alkole yasak
banner337

Salgının kötüye gitmesi nedeniyle daha önce bazı bölgelerde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde uygulanmasını öngören karar, 9 "hayır" oyuna karşı 348 "evet" oyuyla Mecliste kabul edildi. 179 milletvekili de söz konusu karara tepki göstererek oy kullanmadı.

Başbakan Jean Castex, Mecliste yaptığı konuşmada, oy kullanmayan milletvekillerini ulusal sorundan siyasi çıkar sağlamaya çalışmakla suçladı.

Kamuya açık yerlerde alkol yasak

Salgında "üçüncü dalganın" içinde olduklarını hatırlatan Castex, günlük vaka sayısının son 2 haftada yüzde 55 arttığını belirtti.

Castex, COVID-19 nedeniyle ülkede kamuya açık alanlarda alkol tüketmenin yasaklandığını duyurdu.

Macron'a tepki

banner341
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tedbirlere ilişkin kararı tek başına almasına tepki gösterdi.

Mecliste "evet" veya "hayır" oyu kullanmaya mecbur bırakıldıklarını ifade eden Melenchon, alınan kararlarda değişiklik yapılmasına imkan verilmediğini söyledi.

Macron yeni tedbirleri açıklamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün salgına karşı alınan yeni tedbirler açıklamıştı. Buna göre daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi.

İnsanlar, evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecek ve 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getirilecek.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Fransızların evden çalışmaları da teşvik ediliyor.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatılacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan'da eğitime başlayacak. Ortaokul ve liselerde ise 26 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim verilecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
FransaAlkolAmuya Açık Alanlarda Alkole Yasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venedik'te büyük yolcu gemilerine geçiş yasağı
Venedik'te büyük yolcu gemilerine geçiş yasağı
BioNTech tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor
BioNTech tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor
DSÖ'den Türkiye'ye övgü
DSÖ'den Türkiye'ye övgü
DSÖ: "Aşı organizasyonu kabul edilemez seviyede yavaş"
DSÖ: "Aşı organizasyonu kabul edilemez seviyede yavaş"
Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
Fransa, yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiyor
Fransa, yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiyor
Apple 45 yılı geride bıraktı
Apple 45 yılı geride bıraktı
ABD-Çin gerginliği: Yeni bir soğuk savaş mı?
ABD-Çin gerginliği: Yeni bir soğuk savaş mı?
Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı
Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı
İtalya'da tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı
İtalya'da tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim