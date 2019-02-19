Fransa'da ışın kılıcıyla düello resmen spor oldu

George Lucas’ın gişe rekorları kıran Yıldız Savaşları filminde Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker ve Darth Vader'dan bildiğimiz ışın kılıçları ile düello Fransa Eskrim Federasyonu tarafından spor dalı olarak kabul edildi.

Kareografi, kata ve dövüş disiplinlerinden oluşan yeni spor branşında boğucu bir elektrik sesi çıkaran LED aydınlatmalı kılıçlar ile üç dakika süren mücadele yapılıyor.

Fransa Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Serge Aubailly, ışın kılıçlarını spor dalı olarak kabul etmelerinin arkasındaki nedenin gençleri spor yapmaya özendirmek olduğunu söylüyor: "Gençler arasında bugün gerçek bir sağlık problemi var. Onlar neredeyse hiç spor yapmıyor, sadece baş parmaklarıyla egzersiz yapıyorlar. Onları koltuklarından kaldırıp bir spor yaptırmak çok zor hale geldi."

Geçmişte de Zorro ve Üç Sİlahşörler gibi filmlerin eskrim sporunun cazibesini arttırdığını belirten Aubailly, ışın kılıçlarıyla modern teknoloji ve spor arasında bağlantı kurduklarını söylüyor.

Eskrim Federasyonu bu kapsamda ışın kılıçlarıyla düello için eğitmenler yetiştiriyor.

Fransa'da bu spor dalında 80 kulüpte toplam bin 137 üye bulunuyor. Federasyon bu rakamı iki yıl içinde ikiye katlamayı planlıyor.

Uzmanlar 2024’te Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda ışın kılıcıyla düello sporunun kategoriler arasına girme ihtimalinin olmadığını söylüyor.