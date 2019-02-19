Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101181
ALTIN
227.038
DOLAR
5.3078
STERLİN
6.8579
EURO
5.9870
Takımcılar cezaevine gönderildi
TAKIMCILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bekenova’nın durumu hala kritik
BEKENOVA’NIN DURUMU HALA KRİTİK
Tetikçi cezaevine gönderildi
TETİKÇİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tanınmış mağazadan hırsızlık
TANINMIŞ MAĞAZADAN HIRSIZLIK
banner282

Fransa'da ışın kılıcıyla düello resmen spor oldu

Fransa'da ışın kılıcıyla düello resmen spor oldu

19 Şubat 2019 Salı 14:41
Fransa'da ışın kılıcıyla düello resmen spor oldu

George Lucas’ın gişe rekorları kıran Yıldız Savaşları filminde Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker ve Darth Vader'dan bildiğimiz ışın kılıçları ile düello Fransa Eskrim Federasyonu tarafından spor dalı olarak kabul edildi.

Kareografi, kata ve dövüş disiplinlerinden oluşan yeni spor branşında boğucu bir elektrik sesi çıkaran LED aydınlatmalı kılıçlar ile üç dakika süren mücadele yapılıyor.

Fransa Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Serge Aubailly, ışın kılıçlarını spor dalı olarak kabul etmelerinin arkasındaki nedenin gençleri spor yapmaya özendirmek olduğunu söylüyor: "Gençler arasında bugün gerçek bir sağlık problemi var. Onlar neredeyse hiç spor yapmıyor, sadece baş parmaklarıyla egzersiz yapıyorlar. Onları koltuklarından kaldırıp bir spor yaptırmak çok zor hale geldi."

Geçmişte de Zorro ve Üç Sİlahşörler gibi filmlerin eskrim sporunun cazibesini arttırdığını belirten Aubailly, ışın kılıçlarıyla modern teknoloji ve spor arasında bağlantı kurduklarını söylüyor.

Eskrim Federasyonu bu kapsamda ışın kılıçlarıyla düello için eğitmenler yetiştiriyor.

Fransa'da bu spor dalında 80 kulüpte toplam bin 137 üye bulunuyor. Federasyon bu rakamı iki yıl içinde ikiye katlamayı planlıyor.

Uzmanlar 2024’te Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda ışın kılıcıyla düello sporunun kategoriler arasına girme ihtimalinin olmadığını söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
ışın Kılıcıyla Düello
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hemşireyi öpen denizci' 96 yaşında hayatını kaybetti
'Hemşireyi öpen denizci' 96 yaşında hayatını kaybetti
Hindistan'da iki gösteri jeti havada çarpıştı
Hindistan'da iki gösteri jeti havada çarpıştı
SDG Suriye'de bin 500 yabancı askerin kalmasını istiyor
SDG Suriye'de bin 500 yabancı askerin kalmasını istiyor
Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor
Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti
İsrail Güçleri 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Güçleri 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı
"iklim Biliminin Babası" Wallace Smıth Broecker Öldü
Hristodulidis Dublin’de
Hristodulidis Dublin’de
Trump'tan Venezuela Ordusuna
Trump'tan Venezuela Ordusuna "tehdit" Gibi Uyarı
Pakistan'dan Bm'ye
Pakistan'dan Bm'ye "hindistan'la Gerilimi Düşürün" Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim