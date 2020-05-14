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Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar kaldırılacak

Fransa'da Ulusal Meclis, internette nefret içerikli paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:45
Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar kaldırılacak
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Mecliste yapılan oylamada, internet şirketlerinin nefret, şiddet, din ve ırk üzerinden hakaret içerikli paylaşımları 24 saat içerisinde kaldırmasını zorunlu tutan yasa tasarısı kabul edildi.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) desteklediği tasarıya, ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) karşı çıktı.

Tasarıya göre, internette söz konusu paylaşımları kaldırmayan şirketler 1,25 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

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Terör eylemine teşvik eden mesaj, görüntü ve fotoğraflar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Tasarıyla terör içerikli paylaşımların 1 saat içerisinde kaldırılması zorunlu hale getirildi.

İnternette söz konusu paylaşımlar yapan kullanıcıya 15 bin avro ve 1 yıl hapis cezası verilecek.

Tasarı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Fransa'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirleneceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 14.05.2020 12:55
Anahtar Kelimeler:
Internette Nefret Içerikli Paylaşımlar
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