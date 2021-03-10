Fransa'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 299 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 70 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 nedeniyle toplam can kaybı 89 bin 327'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 302 artışla 3 milyon 932 bin 862'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 201 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 267 bin 539'a ulaştı.

Aşı yaptıranların sayısı 4 milyonu geçti

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 149 bin 77'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 45 bin 353'üne ikinci doz aşı vuruldu.

"İngiltere'deki mutasyonlu virüs hızlı şekilde yayılıyor"

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, France Inter radyosunda salgının durumunun başkentte çok endişe verici olduğunu, İngiltere kaynaklı COVID-19'un mutasyonlu türünün hızlı şekilde yayıldığını vurguladı.