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Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:55
Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu. 
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi. 
Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyinin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

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Fransa'da 27 Mart'tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. TedrosAdhanomGhebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti.
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 16:33
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