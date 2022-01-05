banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner405

Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 271 bin 686 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:29
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, son 24 saatte 293 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 563'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 271 bin 686 artışla 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Bu sayı, "salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 186 kişinin COVID-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, 21 Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 20 bini geçti.

banner341

Önceki rekor 232 bin 200 vakaydı

Fransa'da, 31 Aralık 2020'de, 232 bin 200 vakayla COVID-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta 8 milyon COVID-19 testinin yaptırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim