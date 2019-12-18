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Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:43
Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler sürerken, emeklilik reformu ülke genelinde yeniden protesto edildi.

Ülkenin en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, polis biber gazıyla müdahale etti. 

Sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, eyleme katılarak emeklilik reformunu protesto edenlere destek verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkenin birçok kentinde gösterilerinin yanı sıra yollarda da blokaj eylemi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 80 farklı noktada düzenlenen gösterilere 76 bini Paris'te olmak üzere 615 bin kişi katıldı. CGT'ye göre ise 350 bini Paris'te olmak üzere ülkedeki eylemlerde 1,8 milyon kişi yer aldı.

GREVLER 13. GÜNÜNDE

Bu arada Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13. gününe girdi. Başkentte bugün 8 metro hattı ve 20'ye yakın metro istasyonu kapalı tutulurken, diğer metro hatları da belirli saatlerde güzergahın bazı kısımlarında çalışıyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. 

Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 75,8'i bugün grev yaptı. Dün bu oran yüzde 61'di. Öğretmen ve memurların önemli bir bölümü de bugün greve katıldı.

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Bugünkü grev ve gösteriler nedeniyle başta Eyfel Kulesi ve Versay Sarayı olmak üzere ülkede çok sayıda müze kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Paris'te ve çeşitli kentlerdeki toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerindeki aksaklıklar yarın da sürecek.

HÜKÜMET EMEKLİLİK REFORMUNDA KARARLI

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, emeklilik reformunu hayatı geçirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Philippe, yarın ve perşembe günü çeşitli sendikaların temsilcileri ile görüşeceğini kaydetti. 

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

 Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
Fransa Grevler
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