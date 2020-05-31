Fransa'da gösteride 92 kişi gözaltına alındı

Gösteri yasağına rağmen çok sayıda derneğin çağrısıyla Madeleine Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Republique Meydanı'na yürüdü.
Kendilerine oturum izni verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.
Gösteride polisle eylemcilerin arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.
Fransa'da göçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi yerlerin kapalı olması nedeniyle oturum izinlerine ilişkin işlemleri gerçekleştiremiyor.
Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.