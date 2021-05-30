Fransa'da eski günlere dönüş için 5 bin kişilik deneme konseri

Fransa, pandemi öncesi günlere dönüş için denemelere başladı. 5 bin kişi kapalı alanda konser izledi.

Rock grubu Indochine'nin hayranları aylar sonra canlı müziğin keyfini çıkardı.

Maske zorunluluğunun bulunduğu konser aynı zamanda büyük çaplı bir deney olarak düzenlendi.



Konseri izleyenler arasında çıkacak olası vakaların sayısı izlenerek, kalabalık organizasyonlarda alınacak önlemler masaya yatırılacak.Konser izleyicileri 1 ay boyunca takip edilecek.

Günlük vakaların 10 bin seviyesine düştüğü Fransa'da, kafe ve restoranlar, 6 aylık yasağın ardından geçtiğimiz günlerde yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Ancak kalabalık organizasyonlar konusundaki kısıtlamalar henüz devam ediyor.