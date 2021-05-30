banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Fransa'da eski günlere dönüş için 5 bin kişilik deneme konseri

Fransa'nın başkenti Paris, pandemi öncesi döneme dönüş denemelere başladı. 5 bin kişiyle kapalı alanda özel bir deneme konseri düzenlendi. Katılımcılara konser öncesi ve sonrasında test yapılarak kalabalık organizasyonların kaderi belirlenecek.

30 Mayıs 2021 Pazar 17:48
Fransa'da eski günlere dönüş için 5 bin kişilik deneme konseri
banner337

Fransa, pandemi öncesi günlere dönüş için denemelere başladı. 5 bin kişi kapalı alanda konser izledi.
Rock grubu Indochine'nin hayranları aylar sonra canlı müziğin keyfini çıkardı.
Maske zorunluluğunun bulunduğu konser aynı zamanda büyük çaplı bir deney olarak düzenlendi.

banner341
Konseri canlı izleyen 5 bin kişi, son bir haftada iki kez Covid 19 testinden geçirildi.
Konseri izleyenler arasında çıkacak olası vakaların sayısı izlenerek, kalabalık organizasyonlarda alınacak önlemler masaya yatırılacak.Konser izleyicileri 1 ay boyunca takip edilecek.
Günlük vakaların 10 bin seviyesine düştüğü Fransa'da, kafe ve restoranlar, 6 aylık yasağın ardından geçtiğimiz günlerde yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Ancak kalabalık organizasyonlar konusundaki kısıtlamalar henüz devam ediyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare
Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare
Usta oyuncu Gavin MacLeod hayatını kaybetti
Usta oyuncu Gavin MacLeod hayatını kaybetti
Everest’e çıkan “En yaşlı Amerikalı“ ile “Dağın en hızlı kadın tırmanıcısı“ zirveden indi
Everest’e çıkan “En yaşlı Amerikalı“ ile “Dağın en hızlı kadın tırmanıcısı“ zirveden indi
Kanada yerlilerinin yürek burkan dramı
Kanada yerlilerinin yürek burkan dramı
Brezilya'da binlerce kişi devlet başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
Brezilya'da binlerce kişi devlet başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
Dünya genelinde 1 Milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 1 Milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi
Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi
Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı
Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti
ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim