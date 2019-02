"Fransa'da dinimizi yaşayamadığımız için IŞİD'e katıldık"

Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorla tutulduğunu belirtti. Kadınlar ayrıca Fransa'ya dönmeleri durumunda dinlerini yaşayamamaktan korktuklarını söyledi.

Bordeaux ve Lyon asıllı olduklarını belirten kadınlar, küçük çocuklarıyla beraber kaçabilmek için kaçakçılara para verdi. Fransız kadınların bulunduğu kamyonette ayrıca Rus, Ukraynalı ve Türklerin de bulunduğu belirtildi.

Bordeaux'dan geldiğini ve isminin Christelle olduğunu söyleyen kadın, "Aralarında Fransız ve diğerlerinin de bulunduğu çok sayıda muhacir [IŞİD'e katılan yabancı] var, ama cihatçılar çıkmalarına izin vermiyor, onları etten duvar olarak kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

20'li yaşlarındaki kadın, IŞİD'in kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyeli ve Iraklıların tahliye edildiğini ama yabancıların çıkmasına engel olunduğunu ifade etti.

'Fransa'da dinimizi yaşayamıyoruz'

Kocasının bir hava saldırısında öldüğünü söyleyen Christelle, bir yaşında ve üç yaşında iki çocuğuyla Fransa'ya dönme konusunda kararsız olduğunu dile getirdi.

2014 yılında Müslüman olarak Suriye'ye geldiğini açıklayan Fransız kadın, "Ben İslam'ın daha fazla yaşandığı bir ülkeye dönmek isterdim, çünkü Fransa'da dinimizi istediğimiz gibi yaşayamıyoruz." dedi.

Fransa'da burkanın yasak olduğunu hatırlatan kadınlar, bunun için ülkeden çıktıklarını söyledi.

'Her şeyimizi kaybettik'

Başta her şeyin iyi gittiği ama sonra kandırıldıklarını fark ettiklerini söyleyen Christelle, "Tabii ki pişmanım, buraya gelerek her şeyimizi kaybettik. Kendimizi propagandalarla kandırılarak köşeye sıkıştırılmış olarak bulduk." ifadelerini kullandı.

'Halife' olarak adlandırılan IŞİD Lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi hiç görmediklerini de söyleyen kadın, en fazla mağdur olanların kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Suriye Demokratik Güçleri, 'IŞİD'in son kalıntılarının yok edilmesi için' operasyon hazırlıklarını tamamladıklarını açıklamıştı.