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Fransa'da bir antisemit saldırı daha

Fransa'da bir antisemit saldırı daha

03 Mart 2019 Pazar 09:01
Fransa'da bir antisemit saldırı daha

Fransa'nın Strasbourg şehri ve çevresinde antisemit saldırılar sürüyor. Geçtiğimiz şubatta bir Yahudi köyündeki mezar taşlarına yapılan gama Haçlı saldırının ardından eski Strasbourg Sinagogu'nun bulunduğu yerdeki anıta zarar verildi. Yerinden oynatılan yapı II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından ateşe verilen sinagogun anısına inşa edilmişti.

19 Şubat'ta Strasbourg'un Quatzenheim köyündeki bir Yahudi mezarlığında 96 mezar taşına zarar verilmiş, taşların üzerine gamalı Haç figürü çizilmişti.

Yahudi azınlık Strazburg'daki yeni saldırıyı kınarken valilik antisemit saldırıların "tüm Fransız vatandaşlarının paylaştığı Cumhuriyet'in değerlerini hedef aldığını" ve "hoşgörüsüzlüğün hiçbir tezahürünün birlikte yaşama hakkını tehdit etmemesi gerektiğini" açıkladı.

Strasbourg Belediyesi başkan yardımcılarından Alain Fontanel şehrin bir kez daha antisemit saldırıların hedefi olduğunu ve güvenlik güçleri ile işbirliği içinde bu saldırının sorumlularının yakalanacağını sosyal medyadan duyurdu.

2018'de Yahudilere yönelik saldırılarda rekor artış
Avrupa'da en geniş Yahudi azınlığın yaşadığı Fransa'da antisemit eylemler 2018'de yüzde 74 artmıştı. Ülkede bir grup milletvekili Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması için bir kanun teklifi sunulmuştu. Fakat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Siyonizm karşıtlığı ile Yahudi düşmanlığının birbirine karıştırılmasına karşı olduğunu belirtmiş ve antisemit saldırılara karşı cezaların artırılacağı sözü vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Fransa AntisemitAntisemitizm
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