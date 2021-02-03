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Fransa'da AstraZeneca aşısı 65 yaş üstüne önerilmedi

Fransa, AstraZeneca'nın koronavirüs için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı. Ancak ülkede 65 yaş üstü kişilere uygulanması önerilmedi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 08:32
Fransa'da AstraZeneca aşısı 65 yaş üstüne önerilmedi
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Fransa Bilim Kurulu, AstraZeneca aşısının kullanılmasını görüşmek için bugün toplandı.

Toplantıda, aşının ülkede kullanılması onaylanırken 65 yaş üzeri kişilere etkinliğine dair yeterli veri bulunmadığı, bu nedenle şimdilik 65 yaş altı kişilere uygulanması önerildi.

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Onay alan 3. aşı

Böylece BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra AstraZeneca Fransa'da onay alan üçüncü aşı oldu.

Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca'nın COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılmasına ilişkin tavsiye kararını onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca Aşısı
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