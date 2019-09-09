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Fransa'da aşırı sıcaklardan yaklaşık 1500 kişi öldü

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı.

Fransa'da aşırı sıcaklardan yaklaşık 1500 kişi öldü

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
Fransa'da aşırı sıcaklardan yaklaşık 1500 kişi öldü

Fransa'da Haziran ve Temmuz'da görülen sıcak hava dalgasında toplam 1,435 kişinin öldüğü açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanı, Agnes Buzyn, Fransız radyosuna açıklamasında ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.Haziran'da hava sıcaklığı 46 dereceye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Başkent Paris'te de Temmuz'da hava sıcaklığı 42,6 dereceye ulaşmıştı.Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 24 Haziran'la 7 Temmuz arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 567 kişi hayatını kaybetti.

21-27 Temmuz arasındaki ikinci dalgada da 868 kişi öldü.

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Bakanı Buzyn, ölenlerden 10'unun iş yerlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

KIRMIZI ALARM

Sıcak hava dalgasında ülkenin bazı bölgelerinde "kırmızı alarm" verilmiş, okullar ve kamu kuruluşlarının düzenlediği pek çok etkinlik iptal edilmişti..Paris'te acil yardım hattı açılırken, belediyeye ait binalarda "serinleme odaları" kurulmuştu.

Sıcak hava dalgası komşu ülke İspanya'da orman yangınlarına neden olmuş, yangınlar Katalonya'da büyük yıkıma yol açmıştı.İngiltere, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'da bu yaz aşırı sıcaklar görüldü. Ancak şimdiye kadar bu ülkelerden hiçbiri kaç kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili açıklama yapmadı.

Son Güncelleme: 09.09.2019 15:24
Anahtar Kelimeler:
Fransa Aşırı Sıcak ölüm
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