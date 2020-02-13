Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi

Le Pen, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, partisinin son aylarda mali sorunlar yaşadığını belirtti.
Bu nedenle ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanını sağlamak için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istediğini belirten Le Pen, hedefinin 25 milyon avro para toplamak olduğunu vurguladı.
RN'ye 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon avro borç verildiği ve bu ödemenin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir bankadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.