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Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda

Fransa'da koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenlendi. Başkent Paris'teki eylemlerde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

25 Temmuz 2021 Pazar 09:50
Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında düzenlenen protestolara, resmi makamlara göre en az 164 bin kişi katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı.

Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda

Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, taraflar arasında arbede yaşandı.

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Polis, gazetecilerin olduğu yere de tazyikli suyla müdahale etti.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Paris'teki gösterilerde 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da aşı karşıtları yine meydanlarda

Covid-19 ile mücadele yasa tasarısının içeriği

Ulusal Mecliste onaylanan, Senato'da halen tartışılan Covid-19 salgınıyla mücadele yasa tasarısı, hastane ve bakımevi çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Covid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.

Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.

Bu işletmelerin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.

Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Aşı Karşıtları Eylem
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