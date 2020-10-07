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Fransa'da Alex fırtınası 4 can aldı

Fransa'nın güneyinde etkili olan Alex fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişiden halen haber alınamıyor. Fırtına sebebiyle birçok köprü yıkılırken, bazı köylerle de iletişim tamamen kesildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 08:14
Fransa'da Alex fırtınası 4 can aldı
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Ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde 1 Ekim’den beri etkili olan Alex fırtınası, şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

Özellikle cuma günü etkili olan aşırı yağışlar sonucu sellere ve saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtına son iki gündür şiddetini yitirirken Meteoroloji İdaresi, alarm durumunu 11 bölgeden 6 bölgeye düşürdü, alarm seviyesi ise turuncudan sarıya indirildi.

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Çok sayıda köprü yıkıldı

Alpes-Maritimes bölgesi itfaiye yetkilileri fırtına nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, en az 20 kişiden haber alınamadığını, 3 köyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın bölgeye gitmesi bekleniyor.

Çok sayıda köprünün yıkılmasına neden olan fırtına, bölgede ciddi maddi zarara yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Alex Fırtınası
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