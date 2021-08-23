Fransa'da Afgan mültecilerin kabulü için gösteri düzenlendi

Aralarında Afganların da yer aldığı göstericiler, Paris’teki Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Afganistan bayraklarıyla bir araya geldi.

"Afganların hayatı değerlidir", "tahliye şimdi", "Afganlar hoş geldiniz" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, Taliban’ın kontrolü ele aldığı Afganistan’da kalan ailelerinin ve tehdit altında olan kişilerin tahliye edilerek Fransa’ya getirilmesini istedi.



Fransa, Kabil’den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.

