Fransa'da 787 bin TL'ye satılan hayvan Avrupa'nın en pahalı düvesi oldu

Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen 56. Uluslararası Tarım Fuarı’nda yapılan açık artırımda bir düve yaklaşık 787 bin TL'ye satıldı. Holstein süt ineği türünden olan Olga adlı düve, Avrupa’da satılan en pahalı düve unvanını kazandı.

Tarım ve hayvancılık konuları üzerine yayın yapan La France Agricole’nin sitesine göre dünyanın en değerli inekleri arasında yer alan Olga, olağanüstü bir genetiğe sahip.

Geçtiğimiz yıl Almanya'da yine açık artırımda 726 bin TL'ye bir dana satılmıştı.

Dünyanın en pahalı ineğiyse 2009 yılında, 6,4 milyon TL'ye Kanada’nın Toronto kentinde satıldı.