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Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı

Fransa'nın Le Mans kentinde, bir aşı merkezinde 5-11 yaşlarındaki 6 çocuğa yanlışlıkla fazla doz ve farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:15
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı

Pays de la Loire Bölgesel Sağlık Ajansı ve Sarthe Valiliğinden yapılan açıklamada, Le Mans kentinde, 18 Aralık Cumartesi günü, aşı merkezinde 6 çocuğa, olması gerekenden farklı ve fazla dozda aşı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5-11 yaşlarındaki çocuklara normalde 10 miligramlık Pfizer pediatrik, 12 yaşından itibaren ise 30 miligram Pfizer Comirnaty aşıları uygulandığı ancak söz konusu 6 çocuğa 20 miligram Pfizer Comirnaty yapıldığı aktarıldı.

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Yanlışlığın fark edilmesinin ardından çocukların ailelerine ateş ve ağrı gibi olası yan etkiler ve takip önlemleri konusunda bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar çocukların 5'inde henüz yan etki görülmediği, 1 çocuğun ise yorgunluk ve ağrı yaşadığı ifade edildi.

Başbakan Jean Castex, söz konusu aşı merkezini aynı gün ziyaret etmiş, çoğunluğu takviye dozunu yaptırmaya gelen kişilerle sohbet etmişti.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 15:18
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