Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı

Pays de la Loire Bölgesel Sağlık Ajansı ve Sarthe Valiliğinden yapılan açıklamada, Le Mans kentinde, 18 Aralık Cumartesi günü, aşı merkezinde 6 çocuğa, olması gerekenden farklı ve fazla dozda aşı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 5-11 yaşlarındaki çocuklara normalde 10 miligramlık Pfizer pediatrik, 12 yaşından itibaren ise 30 miligram Pfizer Comirnaty aşıları uygulandığı ancak söz konusu 6 çocuğa 20 miligram Pfizer Comirnaty yapıldığı aktarıldı.
Başbakan Jean Castex, söz konusu aşı merkezini aynı gün ziyaret etmiş, çoğunluğu takviye dozunu yaptırmaya gelen kişilerle sohbet etmişti.