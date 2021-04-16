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Fransa'da 15 yaş altıyla cinsel ilişki tecavüz sayılacak

Fransa'da 15 yaş altıyla cinsel ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

16 Nisan 2021 Cuma 10:15
Fransa'da 15 yaş altıyla cinsel ilişki tecavüz sayılacak
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Ülkede tartışmalara yol açan ve üzerinde kısmi değişiklikler yapılan tasarı 23 Mart'ta Senatodan geçtikten sonra Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu.
Oylamada "hayır" ve çekimser oy verilmeyen tasarı parlamentoda 67 "evet" ile onaylandı.
Senatör Annick Billon tarafından hazırlanan tasarı çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzle mücadele etmeyi hedefliyor.
Tasarıya göre cinsel ilişki kişiler arasındaki yaş farkı 5'i geçmediği durumda "tecavüz" sayılıyor. Ensest ilişkilerde ise rıza yaşı 18'e çıkarıldı. Bu kurallara uymayanlara 20 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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Tasarıya göre, 15 yaşındaki küçük çocukları internet üzerinde cinsel ilişkide bulunmaya teşvik edenlere 10 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası verilecek.
Fransa'da yetişkin kişiler arasında yaşanan ensest ilişkiler hakkında herhangi bir yasak bulunmuyor. Fransız kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren cinsel anlamda reşit sayıldıklarına ilişkin bir düzenleme yer almıyordu.
Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu.

 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 11:14
Anahtar Kelimeler:
TecavüzCinsel Ilişki
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