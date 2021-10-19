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Fransa Booking.com'a 1,2 milyon euro ceza kesti

Fransa'da turizm kurallarına uymadığı gerekçesiyle sanal otel rezervasyon platformu Booking.com, 1,2 milyon euro cezaya çarptırıldı.

19 Ekim 2021 Salı 09:30
Fransa Booking.com'a 1,2 milyon euro ceza kesti

Paris Adliye Mahkemesi, Booking.com'un, özellikle kiralanan konaklama yerleri hakkındaki bilgileri Paris Belediyesine belirlenen sürede iletmeyerek bazı turizm kurallarına uymadığına hükmetti.

Mahkeme, Booking.com'a 1,2 milyon euro ceza verdi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da basına yaptığı açıklamada, bu kararın, bir zafer ve bu platformların uzun süredir sahip olduğu dokunulmazlığın ortadan kalktığının işareti olduğunu söyledi.

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Paris Belediyesi ile yakın iş birliği’ vurgusu

Booking.com'dan yapılan açıklamada ise mahkemenin kararından üzüntü duyulduğu, Paris Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ilgili yasaların, gerekli verilerin Paris Belediyesinin istediği şekilde hazırlanması ve iletilmesi için şirkete yeterli süre imkanı tanımadığı savunuldu.

Paris Belediyesi, istediği bilgileri belirlenen sürede iletmediği gerekçesiyle Ocak 2021'de şirkete dava açmıştı.

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