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Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi

Avrupa Konseyi, başörtüsü giymeyi tercih eden kadınlara saygı duyulması için hazırlanan kampanya görsellerini Fransa'dan gelen tepkilerin ardından kaldırdı.

04 Kasım 2021 Perşembe 10:00
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi

Avrupa Konseyi, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın sonlandırılması için hazırlanan görselleri geçen hafta yayınlamıştı.

Görsellerden birinde "Güzellik farklılıklardadır, tıpkı başörtüsünde özgürlük olduğu gibi" ifadeleri yer alıyordu.

Fotoğraf: Council Of Europe

Kampanyanın başlamasının ardından önde gelen bazı Fransız siyasetçiler bu mesajları kınamış ve başörtüsünün özgürlüğü temsil edemeyeceğini söylemişti.

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Başörtüsü takan bazı Müslüman kadınlar ise bu tepkilerin farklılıklara ve Fransa'da kadınların diledikleri kıyafeti giyme hakkına saygı duymamak anlamına geldiğini paylaştı.

Fransa Gençlik Bakanı Sarah El Hairy, başörtülü ve başörtüsüz kadınların yer aldığı görselin kendisini şok ettiğini açıkladı.

Bir Fransız kanalına söyleşi veren Hairy, posterin kadınları baş örtüsü takmaya teşvik ettiğini, bu mesajın Fransa'daki seküler değerlerle uyuşmadığını söyledi.

Benim başörtüm, benim kararım / Fotoğraf: Council Of Europe

Çarşamba günü BBC'ye bilgi veren Avrupa Konseyi, bu projenin daha iyi nasıl sunulabileceği üzerine çalıştıklarını ve paylaştıkları tweetleri sildiklerini belirtti.

Bir Avrupa Konseyi sözcüsü bu tweetlerin nefret söylemine karşı yürütülen bir kampanya kapsamında paylaşıldığını, kampanyanın Avrupa Konseyi'nin ayrımcılık karşıtı departmanı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Başörtüsüne Saygı Kampanyası
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