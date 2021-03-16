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Fransa Başbakanı Castex: “Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz”

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi. 

16 Mart 2021 Salı 18:00
Fransa Başbakanı Castex: “Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz”
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Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi. 

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı. 

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti. 

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Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 16.03.2021 19:19
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