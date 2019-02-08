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Fransa Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri artık almayacak

Fransa Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri artık almayacak

08 Şubat 2019 Cuma 10:05
Fransa Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri artık almayacak

İtalya ve Fransa arasında yaşanan krizin temelini oluşturan Avrupa'daki göçmen sorununda Fransa'nın yeni bir karar alarak bundan böyle Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceği öne sürüldü.

İtalyan resmi haber ajansı Ansa, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, "Fransa, Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri artık almayacak." iddiasında bulundu. "Roma ve Paris arasında yeni gerginlik" ifadesi kullanılan haberde, "Fransa'nın bundan böyle sivil toplum örgütleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceği" iddia edildi.

Fransız makamlarının, sivil toplum örgütü SeaWatch'un öncülüğünde Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerle ilgili kararını İtalya İçişleri Bakanlığına ilettiği aktarılan haberde, "Fransa fikir değiştirdi, artık onları istemiyor. Fransa ekonomik sebeplerden gelenleri değil sadece korumaya ihtiyacı olanları alacak." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Fransa'nın aynı zamanda Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda İtalya'ya yardımcı olma kararı aldığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı kaynakları şimdi Paris'in iyi niyetini göstermesini ve İtalyan topraklarında bulunan onlarca Senegalli düzensiz göçmenin en kısa zamanda ülkelerine gönderilmelerinde iş birliği yapmasını bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Fransa, İtalyan hükümeti ile son 8 aydır "göçmen sorunu ve Sarı Yelekliler'e destek" temellerine dayanan ve Başbakan Yardımcıları Luigi DiMaio ve Matteo Salvini'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u suçlayan açıklamalarıyla beslenen kriz nedeniyle Roma'daki büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı.

Son Güncelleme: 08.02.2019 13:19
Anahtar Kelimeler:
Fransa Göçmen
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