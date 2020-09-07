Fransa: AB Liderler Zirvesinin Ana Gündemi Doğu Akdeniz Olacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, eylül sonunda yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söyledi.
Fransız France Inter radyosuna demeç veren Fransız Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarılmasına dair yetkinin hangi ülkede olduğu üzerinden yaşanan gerginlik konusunda "Türkiye'ye uygulanabilecek misillemelerin çeşitliliği” hakkında AB’li mevkidaşlarıyla daha önceden görüştüklerini belirtti.
Ankara'nın ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği sorusunu yanıtsız bırakan Le Drian, “alınabilecek bir dizi önlem” olduğunu belirtti.