Frankfurt Havaalanı drone nedeniyle yarım saat kapatıldı

Almanya'da Frankfurt havaalanı drone görülmesi nedeniyle hava trafiğine 30 dakikalığına kapatıldı.

Havaalanı sözcüsü yerel saatle 17:15 ve 17:45 arasında yaşanan olayda tek bir insansız hava aracının görüldüğünü ve sonrasında trafiğin normale döndüğünü açıkladı..Havaalanının resmi sosyal medya hesabından da "kaos yok" mesajı paylaşıldı.

Alman hava trafik kontrol merkezi sözcüsü de federal polisin helikopterlerle bölgeyi taradığını ve hava trafiği normale dönmeden önce güvenlikten emin olunduğunu açıkladı.

Hava Trafik Kontrol Merkezi yetkililerinden Thilo Vogt pilotlardan gelen drone görme ikazının 2018'de önceki yıla göre iki katına çıkarak 158'e ulaştığını bunun da 1000 kadar uçuşta iptal, gecikme ya da yönlendirmeye yol açtığını açıklamıştı. Bunun maliyetinin de 55 milyon euronun üzerinde olduğu bildirilmişti.