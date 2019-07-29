Frankenstein gerçek oldu

FBI ajanlarının ABD’nin Arizona eyaletindeki bir bilim laboratuvarında farklı kişilere ait vücut parçalarının nasıl yasa dışı yollarla toplandığını çözmeye çalıştığı sırada kova içinde baş, kol, bacak, dondurulmuş erkek cinsel organlarıyla birbirine dikili haldeki farklı kişilere ait vücut parçaları bulduğu belirtildi.

8 ailenin dava açması sonucu Phoenix şehrinde bulunan kadavra bağış ve doku bankası Biological Resource Center (Biyolojik Kaynak Merkezi) polis tarafından mercek altına alındı.

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FBI merkezin bağışçıların iznini almadan kadavraları parçalara ayırdığını ve bunları satarak kazanç sağladığını belirten ve kanıt niteliği taşıyan bir belgeye göre hareket ederek Stephen Gore’un sahibi olduğu ve işlettiği merkeze 2014’te baskın düzenlemişti.

Ancak FBI yetkilileri burada bulduklarını mahkeme sürecinde detaylandırdıkları için olay kamuoyuna yeni yansıdı.

ABD merkezli KMOV4’ün haberine göre ajanlar laboratuvara düzenledikleri baskın sırasında elektrikli ve şerit testerelerle kadavralardan ayrılmış organlar bulmuştu.

Kadavraların üstünde kimliklerine dair herhangi bir etiketin bulunmadığı belirtilen dava dosyasında “Dondurucunun tabanında insan kanı ve insan vücuduna ait diğer sıvıların oluşturduğu göller vardı” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

FBI ajanlarından biri “erkek cinsel organlarıyla dolu bir dondurucu”, “bir kova dolusu baş, kol ve bacak” bulduğunu belirterek “enfeksiyon kapmış başlar” gördüğünü de sözlerine ekledi.

Ajanlar minyon bir kadın başının dikildiği “benzeri” büyük bir erkek kadavrasını duvarda asılı halde gördüklerini de anlattı. Dosyada bundan “hastalıklı bir şaka” diye bahsedildi.

Kadavralara ait parçalar ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoneix şehrinde bulunan Biyolojik Kaynak Merkezi'nde ele geçirildi



Federal bir arama emrini alıntılayan ABC 15, insan başının piyasa değerinin 500 dolar (yaklaşık 2 bin 800 TL) , kolların 750 dolar (yaklaşık 4 bin 200 TL) ve tüm bir kadavranın da 5 bin dolara (yaklaşık 28 bin TL) kadar alıcı bulabildiğini belirtti.

KMOV4’e konuşan davacılardan Troy Harp “Bu bir korku hikayesi. Bu gerçekten inanılmaz! Bu hikaye inanılmaz” dedi.

Harp 2012 ve 2013’te annesi ve büyükannesinin kadavralarını, bilimsel amaçlı kullanılacağını düşünerek bu merkeze bağışlamıştı.

"Kanser, lösemi ve numune hücre kullanılan herhangi bir (hastalığın) tedavisi için... Bana söylenen buydu” diye konuşan Harp, ajanların buldukları için de “(Bunu yapanların) akıllarındaki neydi…Bu kesinlikle iğrenç” ifadelerini kullandı.

Harp ayrıca organları kadavradan ayırmak için elektrikli ve şerit testere kullanılmasının da “uygun olmadığını” söyledi.

ABC 15, dava dosyasında merkezin bu yasa dışı eylemine 2007’de başladığına dair bilgi bulunduğunu kaydetti.

Merkezin sahibi Gore, Ekim 2018’te bir işletmeyi yasa dışı yönettiğine dair suçunu kabul etmiş ve bir yıl ertelenmiş hapis cezası ile 4 yıl şartlı tahliye cezasına çarptırılmıştı.