Formula 1\'in Efsane Pilotu Niki Lauda Hayatını Kaybetti

FORMULA 1'İN EFSANE PİLOTU NİKİ LAUDA HAYATINI KAYBETTİ

Viyana, 21 Mayıs 19 : Formula 1'in efsane pilotlarından Avusturyalı Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ağustos 2017'de akciğer nakli yapılan Lauda'nın Pazartesi günü hayatını kaybettiği ailesi tarafından açıklandı.

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977 yıllarında, McLaren ile ise 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Formula 1 kariyerinin ardından havayolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan Lauda'nın kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi, aynı zamanda Formula 1 takımlarından Mercedes'in de fahri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Mercedes'in Formula 1 şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'u takıma kazandıran en önemli isimlerden birisinin de yine Niki Lauda olduğu biliniyordu.

ÖLÜMCÜL KAZADAN 40 GÜN SONRA YENİDEN YARIŞMIŞTI

Almanya'da düzenlenen Nurburgring Grand Prix'inde geçirdiği kaza sonucu aracı alevler içinde kalmış, Lauda'nın vücudunun büyük kısmında üçüncü derece yanıklar meydana gelmişti.

O dönemde hastanede tedavi gören Lauda'yı rahipler ziyaret etmiş ve ünlü Formula 1 pilotu için 'son dualar' edilmişti. Ancak Lauda'nın iyileşme hızı pek çok kişi tarafından 'mucize' olarak nitelenmiş ve ünlü pilot geçirdiği kazadan sadece 40 gün sonra, 12 Eylül 1976'da İtalya Monza Grand Prix'iyle yeniden pistlere dönmüştü.

Lauda 1975'te ilk şampiyonluğuna ulaşmış, 1976 sezonunun başında da favoriler arasında yerini almıştı.

Lauda'nın 1976 Formula 1 sezonunda İngiliz pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikâyesi Zafere Hücum (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.

Lauda, iki kez böbrek nakli de olmuştu. 2005’te ikinci nakilde o dönemki kız arkadaşı Birgit Wetzinger kendisine böbreğini bağışlamıştı. Niki Lauda, kendisinden 30 yaş küçük olan Birgit Wetzinger ile 2008’de evlenmiş ve çiftin 2009’da ikiz çocukları olmuştu. Lauda’nın önceki ilişkilerinden de 3 oğlu bulunuyordu.

(BBC/FG)