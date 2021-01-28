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Foreks ile 50 milyon liralık vurgun

Muhammet C. isimli kişinin KKTC ve Ukrayna’da kurduğu iki foreks şirketi ile yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 17:52
Foreks ile 50 milyon liralık vurgun
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Muhammet C. isimli kişinin KKTC ve Ukrayna’da kurduğu iki foreks şirketi ile yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Yüksek kar vaadi ile vatandaşlardan 50 milyon lira  toplayarak kayıplara karışan zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın’da yaşayan 15 kişi, KKTC ve Ukrayna’da kurduğu 2 foreks şirketi üzerinden yüksek kar elde edecekleri vaadiyle kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri Muhammet C. (39) hakkında polise şikayetçi oldu.

Muhammet C.’nin kurduğu şirket üzerinden 5 yılda yaklaşık bin kişiyi toplam 50 milyon TL dolandırıp, 8 ay önce ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

KKTC ve Ukrayna’da 2 ayrı foreks şirketi kurduğu öğrenilen Muhammet C., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle farklı illerde yaşayan bine yakın kişiyi 50 milyon TL dolandırarak, 8 ay önce ortadan kayboldu.

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Aydın’da yaşayan 15 kişi de Muhammet C. tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

VİDEO ÇEKEREK MAĞDURLARA YOLLADI

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, Muhammet C.’nin geçen aralık ayında para aldığı kişilere WhatsApp’tan, “Başıma gelen bazı sıkıntılardan dolayı sizlerle iletişimimi kesmek zorunda kaldım. Bu süreçte şifrelerin başka kişilerde olduğu bilgileri dolaşmış. Sürecin bu şekilde olmasında ismi anılan kişilerin bir suçu yoktur. İsmi anılan iki kişiden özür dilerim. Görüşmek üzere” dediği video gönderdiğini belirledi.

İL İL GEZEREK MAĞDURLARA ULAŞIYOR

Mağdurlardan olan ve Antalya’da yaşayan Erhan E., il il dolaşıp esnaf, devlet memuru, güvenlik görevlisi, doktor gibi farklı meslek gruplarından mağdurlara ulaşıp, Muhammet C. hakkında suç duyurusunda bulunmaya ikna ediyor.

Muhammet C.’nin geçen yıl haziran ayında telefonlarını kapatıp, ortadan kaybolduğunu öne süren Erhan E., “KKTC ve Ukrayna’da birer şirketi olduğunu öğrendik. Mağdurlar olarak Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduk ve yasal süreç de başlayacak. İstanbul’da dava açacağız. Türkiye’nin farklı illerinde ulaştığımız mağdur arkadaşlarımız var. Benim de 336 bin liram dolandırıldı. Mağdur biri olarak il il gezerek diğer mağdurlara ulaşmaya çalışıyorum ve dava dosyasına müdahil olmalarını istiyorum. Yaptığım araştırmalara göre bine yakın mağdur var. Bu mağdurların toplam 50 milyon lira civarında dolandırıldığını biliyoruz” dedi.

Mağdurlardan Yüksel Z. de Muhammet C.’den şikayetçi olup, poliste verdiği ifadesinde, “Benim hesabım yoktu ancak arkadaşım olan Ö.A.’ya ait hesaptan ilk önce 5 bin lira yatırdık. Daha sonra da 5 bin lira ve 2 bin 600 dolar daha gönderdim. 5 bin lira kar payı aldım. Şu an 20 bin liranın üstüne bir alacağım kaldı. Ancak, parayı verdiğimiz kişi ortadan kayboldu, mağdurum” diye konuştu.

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